نهاية القصة قبل بدايتها .. يوفنتوس يكشف إصابة بول بوجبا!

بوجبا والإصابة قصة لا تنتهي!

تعرض بول بوجبا نجم يوفنتوس للإصابة خلال مواجهة فريقه أمس الأحد مع نادي كريمونيزي وعلى ما يبدو أن هذه الإصابة تعني نهاية موسم خط الوسط الفرنسي مع السيدة العجوز.

بوجبا العائد إلى البيانكونيري بعد سنوات مع مانشستر يونايتد ظل بعيدًا عن كرة القدم بصورة منتظمة لتكرار مشاكل الإصابة التي قضت على موسم جديد من مسيرته المهنية.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا خرج في منتصف الشوط الأول من مباراة كريمونيزي، وأثبتت الفحوصات في مستشفى يوفنتوس إصابته في عضلة الفخذ المستقيم الأيسر، أو بعبارة أخرى نهاية موسمه عمليًا.

وتعد هذه ضربة قاضية ثقيلة أيضًا من وجهة نظر رمزية بالنسبة للاعب خط الوسط الفرنسي، حيث كانت هذه المباراة الأولى التي يلعبها أساسيًا بعد 13 شهرًا، وبالتالي فهي المشاركة الأساسية الأولى منذ عودته إلى الأسود والأبيض.

لاعب يوفنتوس القادم في الميركاتو الصيفي قضى موسمه الأول في العودة ما بين الإصابات والجراحات وفترات إعادة التأهيل يتخلخله بعض دقائق كرة القدم القليلة، لينتهي عامه الأول منذ عودته إلى الأسود والأبيض بأسوأ طريقة ممكنة.