نهاية الحلم .. انفصال الثنائي الأشهر في كرة القدم لويز وليمان!

الثنائي المحبوب ينفصل بعد سنة معاً

أكدت تقارير في إنجلترا انفصال ثنائي أستون فيلا دوجلاس لويز وصديقته أليشا ليمان بعد عام من المواعدة.

اللاعب البرازيل وزميلته في فريق السيدات السويسرية أعلنا قبل عام الدخول في علاقة سوياً جعلتهما الثنائي الأشهر في كرة القدم.

وبحسب مصدر مقرب من الثنائي، نقلت صحيفة "صن" أن لويز قرر ترك ليمان بسبب قرارها بتصوير نتيجة للعام الجديد، القرار الذي كان يعارضه.

وأضاف المصدر أن الثنائي دخل في عدة مشاكل مؤخراً وتجادلا كثيراً، ولكن مسألة الصور كانت الأمر الذي أنهى العلاقة بين الطرفين.

يذكر أن لويز ليس حاضراً في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم بعد استبعاده من قائمة تيتي لمونديال قطر 2022.