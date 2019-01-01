نهاية اجتماع برشلونة وباريس سان جيرمان دون جديد حول نيمار

لم يتم تحديد موقف نيمار حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهى منذ قليل، اجتماع إدارة برشلونة الإسباني، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للحديث حول صفقة البرازيلي نيمار، المحتملة خلال فترة الانتقالات الجارية.

واجتمع بارتوميو رئيس الفريق الكتالوني، اليوم مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، ولكن انتهي الاجتماع دون أي اتفاق بين الطرفين.

وعلمت مصادر جول الخاصة، أن الطرفان اتفقا على استكمال المفاوضات، في يوم آخر عقب قرعة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها اليوم.

ومن جانبه قرر توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس، مواصلة استبعاد نيمار من قائمة الفريق للدوري الفرنسي، وقال: "موقفه لم يتغير حتى الآن".

وكان الجهاز الفني للفريق العاصمي الفرنسي، قرر استبعاد نيمار من المباريات بالرغم من جاهزيته، لحين يتم الفصل في موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل من الفريق.