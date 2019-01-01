رئيس الزمالك: اتحاد الكرة رفض تأجيل نهائي الكأس

الرئيس أعلن كذلك موعد السوبر ضد الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تقدمه بطلب مشترك مع سالم الشامسي رئيس بيراميدز لتأجيل نهائي كأس مصر، لكن تم رفض هذا الطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم.

المزيد من الفرق

وأعلن الاتحاد المصري إقامة اللقاء يوم الأحد القادم، لكن لم يُحدد بعد ملعب اللقاء حيث تُنتظر موافقة الأمن واختياره واحدًا من 3 ملاعب مرشحة هي استاد الإسكندرية واستاد الإسماعيلية واستاد برج العرب.

5 أشياء مطلوبة من فايلر لنيل رضا جمهور الأهلي

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية أنه تواصل مع الشامسي وطلبا تأجيل النهائي حتى الـ20 من سبتمبر الجاري، لكن الاتحاد المصري بقيادة عمرو الجنايني رفض الطلب بحجة ضيق الوقت.

وأوضح منصور أن الجانيني أبلغه بأن مباراة السوبر المصري للموسم الماضي والتي ستجمع الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل الكأس ستُقام في الـ20 من الشهر الجاري، وعلى الأرجح في مصر.

وأكد رئيس الزمالك أخيرًا على قوة وجودة العلاقات مع بيراميدز، متوقعًا مباراة جميلة وسط أجواء ودية ومتمنيًا فوز فريقه باللقب.