أين سيُلعب نهائي كأس مصر؟ 3 ملاعب مرشحة

اتحاد الكرة أرسل للأمن لاختيار الملعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد اتحاد كرة القدم المصري بقيادة رئيسه المؤقت عمرو الجنايني 3 ملاعب لاستضافة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

المزيد من الفرق

وتقرر بشكل نهائي أن يخوض الفريقان المباراة النهائية للبطولة الثانية في مصر يوم الأحد القادم، وقد تأهل الزمالك للنهائي بتخطيه الاتحاد السكندري ونجح بيراميدز في إقصاء بتروجيت.

5 أشياء مطلوبة من فايلر لنيل رضا جمهور الأهلي

وأوضح اتحاد الكرة المصري أنه أرسل خطابًا للجهات الأمنية للحصول على الموافقة النهائية بشأن ملعب النهائي.

وقد رُشح 3 ملاعب لاستضافة المباراة النهائية، وهم استاد برج العرب واستاد الإسكندرية واستاد الإسماعيلية.

ويُعد ملعب برج العرب هو المفضل لدى الأمن لإقامة المباريات الصعبة عليه، وقد احتضن نهائي الكأس خلال الموسمين الماضيين، لكن هناك مشكلة وحيدة ومهمة وهي شكوى الفريقين من سوء حالة أرضية الملعب نظرًا للعب المتكرر عليه.

وتُصر الشركة الراعية للبطولة أن يُلعب النهائي في استاد الإسكندرية، نظرًا لحالته الفنية الممتازة بعد استضافته عدد من مباريات كأس أمم أفريقيا، وكذلك لأنه مجهز لاستقبال الجماهير حسب نظام تذكرتي وهو النظام الذي اتبع لبيع التذاكر خلال البطولة القارية.

ويبحث الزمالك عن لقبه الـ27 في كأس مصر، فيما يسعى بيراميدز لتحقيق لقبه الأول في البطولة وفي تاريخه بشكل عام.