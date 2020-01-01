عبد الله الجنيبي المرشح الوحيد لرئاسة رابطة المحترفين الإماراتية

سيُنتخب رئيسًا بالتزكية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية غلق باب التقدم بطلبات الترشح للانتخابات الخاصة بها اليوم الأربعاء عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وأوضحت الرابطة عبر موقعها الرسمي أنه لم يترشح أحد عن فئة الرئيس سوى عبد الله ناصر الجنيبي، وكذلك لم يترشح على منصب نائب الرئيس سوى جمال حامد المري.

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وترشح لعضوية مجلس إدارة الرابطة كلًا من: محمد عبيد اليماحي، ناصر إبراهيم الظفري، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي.

ومن المقرر أن يتم فحص الترشيحات واعتماد القائمة النهائية في اجتماع لجنة الانتخابات المقرر إقامته يوم الأحد 16 فبراير الجاري في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي.

وكانت الرابطة قد أعلنت يوم 26 يناير الماضي عن إجراء انتخابات مجلس إدارة الرابطة للدورة الانتخابية القادمة يوم 9 مارس القادم.

وقد تم اختيار محمد علي عامر رئيسًا للجنة الانتخابات وشيخة علي الكعبي في منصب نائب الرئيس، فيما تولى المستشار محمد عبد الله الجاري ومعه عبد الله خميس بوعميم منصبي الرئيس ونائبه للجنة الاستئناف.

وقد تقرر خلال اجتماع الرابطة الأخيرة أن يكون موعد انتخابات مجلس إدارة الرابطة قبل 12 مارس 2020 الموعد المقرر لإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي الجديد.