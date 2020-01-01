رابطة المحترفين تُحدد موعد وملعب نهائي كأس الخليج العربي

البطولة الأولى في كرة القدم الإماراتية هذا الموسم

حددت رابطة المحترفين الإماراتية موعد وملعب نهائي كأس الخليج العربي الإمارات ي الذي سيجمع بين النصر و شباب الأهلي دبي .

وقررت الرابطة إقامة النهائي المنتظر في الثامنة من مساء الجمعة القادم بتوقيت الإمارات على استاد زعبيل بنادي الوصل في إمارة دبي.

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وأقيمت يوم أول أمس الجمعة مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي وسط هطول شديد للأمطار، حيث جمع اللقاء الأول الجزيرة مع شباب الأهلي على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة وانتهى لصالح الثاني بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية اللقاء بالتعادل 2-2.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد نجح النصر في الإطاحه بمستضيفه العين بركلات الجزاء الترجيحية كذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

ويحمل شباب الأهلي اللقب بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على الوحدة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في العين، وقد تُوج كذلك بكأس رئيس الدولة فيما حصل الشارقة على لقب دوري الخليج العربي.

جدير بالذكر أن دوري الخليج العربي الإماراتي متوقف حاليًا، ومن المقرر أن يُستأنف يوم الخميس 23 يناير الجاري بإقامة مباريات الجولة الـ13 من البطولة التي يتصدرها حاليًا شباب الأهلي برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مطارده الشارقة.