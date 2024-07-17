"فريقنا رائع والعمل ليس بالعاطفة" .. لؤي مشعبي يتحدث عن ميركاتو الاتحاد ويوجه رسالة للجماهير

بيان رسمي من لؤي مشعبي..

أعرب لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، عن فخره بقيادة هذا الكيان الرياضي الكبير، ليس في المملكة فقط، وإنما في الوطن العربي بأكمله.

وزارة الرياضة السعودية كلفت مشعبي بـ"رئاسة" شركة الاتحاد غير الربحية؛ وذلك عقب استقالة لؤي ناظر من منصبه؛ بعد أيام قليلة من "تزكيته" من الجمعية العمومية للنادي.

وكشف مشعبي في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أنه وأعضاء مجلسه سيقومون بإدارة الأزمات في العميد بـ"العقل وليس العاطفة"؛ وذلك في رسالة مباشرة للجماهير.

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وطلب الرئيس المكلف، من جماهير العميد الاتحادي، الثقة في الرئيس التنفيذي البرتغالي دومينجوس سواريز والمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، مؤكدًا على أنهما يملكان الخبرة الكافية؛ لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية.

واعتبر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "الحالي"، أكثر من رائع؛ حيث يضم العديد من المواهب الكبيرة، بالإضافة إلى نجوم محليين وعالميين على أعلى مستوى، قادرين على إعادة العميد لـ"منصات التتويج".

وأكد لؤي مشعبي على أن مسؤولي الاتحاد يعملون حاليًا؛ من أجل جلب بعض الصفقات، التي تسد النواقص المتواجدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووعد مشعبي في نهاية بيانه، بالرد على كل أسئلة الجماهير الاتحادية، فيما يخص الميركاتو الصيفي؛ وذلك في مؤتمر سيعقده رامون بلانيس، في وقتٍ لاحق.