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نكاية في رونالدو.. تغريدة "سيئة النية" من مانشستر يونايتد!

أحمد جمال
3:19 م غرينتش+3 29‏/11‏/2022
Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Portugal Uruguay 2022 World Cup
الخلاف ما زال تحت الرماد

ربما يرى البعض هذه التغريدة اعتيادية من حساب رسمي لنادٍ يدعم أحد لاعبيه، لكن يبدو الأمر فيما يتعلق بحالة مانشستر يونايتد وبرونو فيرنانديش مختلفًا بعض الشيء.

الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد غرد عبر تويتر: "صناعتان في المباراة الأولى، وهدفان في الثانية" هذا هو برونو!.

الأمر لا يقف فقط عند برونو، النية واضحة لإرسال رسالة إلى كريستيانو رونالدو الذي فسخ عقده مع الشياطين الحمر منذ أيام، وهو الذي يطالب أنصاره بضراوة باحتساب الهدف الأول للبرتغال لمصلحته لأن الكرة لمست جزءًا من شعره.

الهدف تم احتسابه لبرونو فيرنانديش، الذي بات هداف البرتغال في النسخة الحالية من كأس العالم برصيد هدفين، وأكثر من ساهم بالأهداف في كأس العالم إلى الآن (4 أهداف).

رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد لم يكن بأسلم السيناريوهات، ولذلك يمكننا أن نرى هذه التغريدة من هذا المنظور.

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