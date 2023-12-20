أصابع الاتهام نحو أسرته .. نقل نجم الأرجنتين السابق إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن

الروايات تتضارب، وأسرته في وجه المدفع حتى الآن..

تفاجأت الشرطة الأوروجوانية صباح اليوم الأربعاء، بحادثة طعن بطلها الأرجنتيني إيزيكيل لافيتسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق، تم نقله على إثرها إلى مستشفى تابعة لتجمع بونتا دل إيستي السكني.

بحسب صحيفة "Clarin" فإن المهاجم الأرجنتيني السابق أصيب بجرح صغير في البطن مع كسر في عظمة الترقوة، لكن حالته ليست حرجة إلا أنه تم وضعه تحت الملاحظة في المستشفى.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة "El Observador" أن لافيتسي أصيب خلال شجار مع أحد أقاربه في الساعة الخامسة من صباح اليوم الأربعاء، خلال حفل في منزله بأوروجواي، وهي الرواية التي أكدتها إذاعة "FM Gente" التي زعمت أن شقيقه هو من طعنه عندما كان مخمورًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن لدى الصحفي جارسيا جروفا التابع لقناة "Tyc Sports" رواية أخرى، إذ تدعي أسرته أن لافيتسي سقط من فوق درج أثناء قيامه بتغيير إحدى مصابيح منزله، ما أسفر عن اصطدامه بقطعة أثاث، سببت له ما تعرض له من إصابات، ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث دون شيء مؤكد بعد.

يذكر أن لافيتسي اعتزل عام 2019 في الدوري الصيني بعد مسيرة أوروبية حافلة مثل خلالها جنوة ونابولي الإيطاليين، بجانب باريس.