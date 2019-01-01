نقل مباراة النصر وأجمك الأوزباكستاني إلى ملعب الملك فهد الدولي

وافق على نقل المباراة من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير ملعب مباراة فريقي النصر السعودي وأجمك الأوزباكستاني في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي فريقي النصر وضيفه أجمك يوم الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

الاتحاد الآسيوي وافق على نقل المباراة من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وصول بعثة فريق الاتحاد إلى القصيم لمواجهة من أجل مواجهة فريق الرائد غدًا الجمعة ✔️



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/FFIafDzUYd — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

كما كشف الاتحاد الآسيوي عن عدم وجود أي تعديل بموعد المباراة، بحيث تقام الساعة السادسة بتوقيت السعودية.

عبدالعزيز بن تركي : لن أتدخل في عمل اتحاد الكرة والسعودية هدفها العالمية

يُذكر أن المتأهل من فريقي النصر وأجمك سيتواجد بالمجموعة الأولى، رفقة كل من الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي والمتأهل من الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني.