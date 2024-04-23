نقلة مادية مذهلة.. مخطط عملاق لرعاية كأس العالم للأندية!

مبالغ مادية طائلة..

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملفات عديدة تخص بطولة كأس العالم للأندية في نسخة 2025، والتي ستشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا.

صحيفة "ذا صن" أشارت إلى أن "فيفا" كان يعتزم طرح حقوق بث المسابقة مقابل 3.72 مليون يورو، وسط اهتمام عملاق مثل "آبل" بهذه الحقوق.

لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى ما هو أكثر، وهو اتفاق رعاية متكامل من "آبل" للفرق المشاركة في البطولة والمسابقة برمتها، يتضمن عدم إتاحة المباريات لغير المشتركين في "آبل تي في".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتفاق مرعب من الناحية المادية، يتضمن حصول كل فريق مشارك في البطولة على 50 مليون يورو، بينما يحصل الفائز على 93 مليون يورو.

العائق الوجيد حاليًا أمام صفقة "آبل" تلك هي اعتراض الاتحاد الدولي على عدم إتاحة المباريات لمشجعي الكرة من غير المشتركين ماديًا في "آبل تي في".