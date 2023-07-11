نقلة كبرى .. كريستيانو رونالدو يقود مباريات النصر الودية للعالمية!

لا يزال في جعبة الدون الكثير ليقدمه للنصر خارج الملعب كما داخله..

تظن أن تأثير النجم البرتغالي يتوقف عند حد المباريات الرسمية فقط مع النصر السعودية؟، مخطئ بالطبع!، فالعالمية وصلت لمباريات الأصفر الودية.

العالمي يقيم حاليًا معسكر إعداد في مدينة فاو البرتغالية، استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، والذي ينطلق في 11 من أغسطس المقبل، يخوض خلاله أربع مباريات ودية أمام ألفيركا (لُعبت بالأمس)، فارينس البرتغاليين، وسيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي، أيام 14 و17 و20 من يوليو الجاري على الترتيب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن شركة كبرى مختصة في البث، قام بشراء حقوق مباراتي سيلتا فيجو وبنفيكا، لتحتفظ بحق توزيعهما على القنوات الراغبة في نقلهما.

أما أول مباراتين، فقد احتفظت قناة " SPORT TV" البرتغالي بحقوقهما، وقد بثت بالفعل المباراة الأولى بالأمس.

جدير بالذكر أنه في السابق وقبل انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023م، كانت وديات العالمي تنقل فقط عبر القناة الرسمية للنادي عبر "يوتيوب".