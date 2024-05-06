نقطة واحدة للقب يا الهلال .. مالكوم يقهر الأهلي في "الجوهرة" على طريقة روائع ميسي

الهلال يلامس لقب الدوري..

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بريمونتادا جديدة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ قلب الهلال تأخره أمام الأهلي (0-1)، على ملعب "الجوهة المشعة" في مدينة جدة، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد، مساء اليوم الإثنين، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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بهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 86، في صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ على بُعد نقطة وحيدة فقط، من التتويج باللقب الغالي، بينما تجمد الأهلي عند النقطة 55، في المركز الثالث.

الهلال سيطر على الدقائق الأولى للمباراة، بشكل كامل؛ حيث بدأ الخطورة مبكرًا على مرمى الأهلي؛ وبتسديدتين من البرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين الثانية والثامنة على التوالي، مرتا بجوار مرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، بقليل.

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وفي الدقيقة 11.. مرت الكرة بشكل غريب، من تحت أقدام الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الزعيم الهلالي، وهو وجهًا لوجه أمام المرمى الأهلاوي، قبل أن تصل إلى زميله البرازيلي ميشايل، الذي سدد بقوة، ليتصدى لها ميندي.

أما أول خطورة أهلاوية، جاءت في الدقيقة 13؛ عندما استلم الساحر الجزائري رياض محرز، كرة بشكل أكثر من رائع، داخل منطقة الـ18 لنادي الهلال، ليسدد بقوة في قائم مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

المثير في الأمر أن كرة محرز، ارتدت بـ"انفراد صريح" لميشايل، الذي سدد الكرة بشكل مثير للجدل، في جسد الحارس السنغالي للنادي الأهلي.

وعاد الهلال للضغط بقوة مجددًا؛ حيث أهدر أكثر من فرصة في لعبة واحدة، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول؛ وسط استبسال كبير من مدافعي الفريق الأهلاوي.

وعلى عكس مجريات اللعب.. نجح الأهلي في تسجيل "هدف التقدم"، في الدقيقة 30، بواسطة المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان، الذي استغل ارتداد الكرة من بونو، بعد تسديدة صاروخية من زميله الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

ردة فعل الهلال، لم تكن قوية عقب هدف البريكان؛ حتى جاءت الدقيقة 40، عندما أهدر ميتروفيتش، فرصة سهلة للغاية للتعادل، بعد أن مرت الكرة من حارس ودفاع الأهلي.

بعد هذه الفرصة.. ضرب الأهلي بقوة؛ حيث سجل هدفًا ثانيًا قي الدقيقة 43، عن طريق البريكان أيضًا، عقب تمريرة سحرية من محرز، الذي تلاعب بظهبر الهلال رينان لودي؛ لكن الحكم "ألغاه" بداعي التسلل.

لم يكتفِ الراقي بذلك؛ حيث هدد مرمى الهلال مجددًا في الدقيقة 45، بعد انفراد من ماكسيمين، تصدى له ياسين بونو، ببراعة كبيرة للغاية.

الشوط الثاني من كلاسيكو الأهلي والهلال..

الأهلي مثلما أنهى الشوط الأول بقوة، بدأ النصف الثاني بنفس الشكل؛ إلا أن الزعيم الهلالي، هو من خطف هدف التعادل في الدقيقة 52، عن طريق المهاجم الصربي الكبير أليكساندر ميتروفيتش، بعد عرضية متقنة من البرازيلي مالكوم.

نجوم الأهلي اعترضوا على الهدف، بحجة وجود خطأ على ميتروفيتش؛ إلا أن الحكم ريكاردو دي بيرجوس، احتسبه بشكل طبيعي، بعد العودة لمشاهدة اللقطة، على شاشة تقنية الفيديو "فار".

اللعب غلب عليه العشوائية من الفريقين، بعد هدف ميتروفيتش؛ حتى جاءت الدقيقة 70، عندما سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، "الثاني" لمصلحة الزعيم، قبل أن يتم إلغاءه، بداعي خروج الكرة من الخط لموازي للمرمى، في بداية اللعبة.

وعاد وسجل الهلال، هدفًا جديدًا في الدقيقة 82، وهذه المرة عن طريق المدافع الدولي السعودي علي البليهي؛ قبل أن يتم إلغاءه أيضًا، بداعي التسلل.

ولأنه الزعيم الهلالي.. لم يهدأ الفريق الأزرق، حتى خطف هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 89؛ عن طريق نجمه مالكوم، الذي توغل بين دفاعات الأهلي بشكل مبهر وعلى طريقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليسكن الكرة في الشباك.

SHAHID