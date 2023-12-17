"نقطة مخيبة" .. ليفاندوفسكي يقطع وعدًا لجماهير برشلونة بعد تعادل فالنسيا

النجم البولندي يوجه رسالة إلى جماهير برشلونة

حرص النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه بعد التعادل أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة أمام نظيره فالنسيا بهدف لمثله، بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني، باللقاء الذي أقيم مساء السبت.

ونشر ليفاندوفسكي عبر حسابه على منصة "إنستجرام" رسالة إلى جماهير برشلونة، يقطع خلالها وعدًا بتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وجاء نص الرسالة كالآتي: "نقطة واحدة مخيبة للآمال، ولكننا نعمل بجد من أجل العودة إلى المسار الصحيح وسنفعل ذلك، النقطة ليست كافية بالنسبة لنا، ولكننا سنواصل العمل من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي".

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ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره ألميريا مساء يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يبحث عن تحقيق الانتصار لمصالحة جماهيره.