نقطة الأمل الوحيدة .. تكريم كريستيانو رونالدو في البرتغال

لشبونة لم تنس نجلها في ظل ما يعصف به من أزمات خارجها

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رغم محاربة الكثيرين للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، حاليًا في ظل التراجع الذي يعيشه رفقة العالمي إلا أن بلاده لم تنسه الوقوف بجانبه ولو بتكريم بسيط.

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الدون ودع مؤخرًا مع العالمي كافة البطولات تقريبًا، بدأ بكأس السوبر السعودي ثم كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما تبقى له أمل بسيط في دوري روشن السعودي، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، مع بقاء خمس جولات فقط على نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة " O Jogo" البرتغالية فإن مجلس مدينة لشبونة البرتغالية قرر منح رونالدو وسام شرف المدينة، بعدما فاز به بالأغلبية، بواقع 14 صوتًا من أصل 17.

وجاء تكريم اللاعب بهذا الوسام، نظرًا لخدمته للعاصمة البرتغالية عن طريق الترويج لها في العالم أينما حل.

وقال كارلوس مويداس؛ رئيس بلدية لشبونة، خلال تصريحات نفسها الصحيفة نفسها: "علينا الاعتراف بأهمية وقيمة وقدرة أمثال رونالدو، هو حصد جائزة الأفضل في العالم عدة مرات، وتاريخه مرتبط بلشبونة، لقد كان صبيًا هنا وأصبح رجلًا، بجانب أنه بمثابة الأمل للشباب ويدفعهم نحو حلمهم بما يحققه".

جدير بالذكر أن رونالدو من مواليد مدينة ماديرا البرتغالية، قبل أن ينتقل للشبونة، لتمثيل فريقها سبورتنج، الذي شهد انطلاقته نحو كبرى الدوريات الأوروبية.

Shahid