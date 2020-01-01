نقطة أخيرة تُعطل انطلاق الدوري السعودي النسائي

الدوري النسائي سيشهد اعتمادًا كليًا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية

أكدت تقارير صحفية سعودية عدم وجود تأثير على موعد انطلاق منافسات الدوري النسائي لكرة القدم على خلفية تفشي فيروس كورونا والتأثير على العديد من البطولات.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أشارت إلى أن الدوري النسائي سينطلق في موعده المحدد بعد أن تم الكشف عنه مسبقًا في الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة فلم يتم تحديد موعد انطلاق الدوري، كونه لا يوجد تاريخ فعلي لانطلاق الدوري الذي يعتمد على اكتمال الفرق.

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ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة اكتمال الفريق وبعدها سيتم تحديد موعد الانطلاق بشكل رسمي، إذ سيكون في 3 مدن فقط، هي الرياض وجدة والدمام.

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وقالت الصحيفة أن الدوري النسائي سيشهد اعتمادًا كليًا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.

وتعد خطوة إطلاق دوري كرة القدم النسائية في السعودية، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السعودية خلال الفترة الأخيرة.