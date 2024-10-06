بايرن لم يستطع الفوز للمباراة الثالثة على التوالي

أبدى توماس مولر نجم بايرن ميونخ رضاه التام عن أداء الفريق خلال مواجهة إنتراخت فرانكفورت يوم أمس في الدوري الألماني، وذلك رغم اكتفاء فريقه بنقطة التعادل 3-3.

وخسر العملاق البافاري نقطتين بعدما خطف عمر مرموش هدف التعادل الثمين في الوقت القاتل لأصحاب الملعب نتيجة خطأ قاتل من يوشوا كيميش مدافع البايرن، وهو ما دفع مولر للوم زميله علنًا خلال تصريحاته عقب اللقاء.

إذ قال لشبكة دازون "جواو يُراوغ في المساحات الضيقة، يمكن القول أن هذا ليس مطلوبًا الآن"، وقد اتفق مايكل بالاك محلل الشبكة مع اللاعب الألماني ووصف ما فعله كيميش بالخطأ التكتيكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مولر وبالاك اتفقا حول خطأ كيميش، لكنهما اختلاف بوضوح حول أداء البايرن، إذ انتقد النجم المعتزل عجز الفريق المتكرر عن الفوز رغم سيطرته على أحداث اللقاء، مشيرًا إلى أن ذلك حدث في المباريات الثلاثة الأخيرة أمام بايرليفركوزن وأستون فيلا وفرانفكورت، لينفجر مولر مدافعًا عن طريقة لعب الفريق وأداء مدربه فينيسنت كومباني.

إذ قال ردًا على بالاك "ما الذي يجب علينا أن نفعله بشكل مختلف؟ فرانكفورت اليوم لم يصنع سوى 4 فرص وقد سجل منها 3 أهداف بفضل اللاعبين المميزين الذي يمتلكهم، لو أعيدت المباراة 15 مرة سنفوز نحن بـ13 مرة! نحن نلعب بطريقة جيدة جدًا، سيطرنا على الخصم تمامًا رغم أنه يلعب على ملعبه وصنعنا عديد الفرص، أنا سعيد جدًا بأدائنا اليوم وكيف قيدنا المنافس جيدًا. لم نفز في المباريات الثلاثة الأخيرة، لكني سعيد جدًا بوجودي في تلك الأزمة".

وأضاف عن الثنائي عمر مرموش وهوجو إيكتيكي: "كلاهما لاعبان من طراز عالمي في تلك المواقف، كان لدي شعورًا طيبًا في الملعب، لكن كما قال مولر، نحن نلعب رياضة لا تأخذ إلا بالنتائج".

وشهد اللقاء تبادلًا ساخنًا لأطراف الحوار بين الرجلين، مما أجبر المراسل على الصمت ومن ثم التدخل لمحاولة إنهاء المقابلة الصحفية، ولكن قبل ذلك دافع مولر عن مدربه ووصف أداءه بالرائع، مشيرًا إلى أن الضغط القوي والشراسة في اللعب هي ما تساعد الفريق على صناعة كل هذا الكم من الفرص، كما أشاد بحارس مرمى فرانكفورت وتصديه للعديد من الفرص وآخرها فرصة له شخصيًا في الوقت القاتل من اللقاء.