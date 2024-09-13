بعد نفي اتهامات العنف المنزلي.. خطوة شخصية إيجابية في حياة أنتوني!

هل تجعله تلك الخطوة يركز في كرة القدم بشكل أكبر؟

أعلن البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد وصديقته روزيلين سيلفا خطبتهما، وذلك في منشور مشترك على حسابيهما عبر "إنستجرام".

قام أنتوني وحبيبة طفولته اللذان يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات دراستهما في ساو باولو، بتحميل منشور مشترك يضم ثلاث صور فوتوغرافية لهما سويًا.

وأظهرت إحدى الصور لاعب كرة القدم البالغ من العمر 24 عامًا وهو يقدم الطلب جالسًا على ركبته، بينما ظهر في صورة أخرى أنطوني وهو يقبل عروسه على خدها.

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أما الصورة الأخرى فكانت عبارة عن تنسيق زهور على شكل قلب يحمل عبارة "Case Comigo؟"، والتي تعني "الزواج بي؟" باللغة البرتغالية.

وأرفقت روزيلين المنشور برسالة: "إن ما يخبئه الله لنا هو أكثر بكثير مما يمكننا أن نتخيله".

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تأتي هذه الخطوة الشخصية في حياة أنتوني، بعد أن اختتمت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلي التحقيق في قضية العنف المنزلي الموجهة له رغم الادعاءات الصادمة من صديقته السابقة جابرييلا كافالين.

الشرطة أنهت التحقيق دون توجيه أي اتهامات للاعب مانشستر، وذلك لعدم وجود أدلة كافية على ارتكابه أي من المخالفات المذكورة.