نفوذ لابورتا .. وكيلة أعمال هالاند لن تقول لا لرئيس برشلونة!

هل نرى هالاند في كامب نو؟

تحدثت رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال إرلينج هالاند، عن علاقتها القوية برئيس نادي برشلونة جوان لابورتا.

ونجحت بيمنتا في إتمام صفقة انتقال لاعبها النرويجي، إرلينج هالاند من بورسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي.

وفي حديث مع صحيفة "آس" قالت بيمنتا عند سؤالها عن علاقتها برئيس برشلونة:" لا يمكن أن يطلب مني لابورتا أي شيء في كرة القدم، هذا ليس عادلًا، لأنني سأقول له دائمًا نعم".

وتحدثت نجلة وكيل الأعمال الشهير، الراحل رايولا عن علاقتها القوية برئيس نادي برشلونة، والتي تتجاوز الطبيعة المهنية كثيرًا.

جدير بالذكر، حاول النادي الكتالوني التحرك الصيف الماضي من أجل ضم هالاند لكامب نو، ولكن المشكلات المالية التي يقع بها برشلونة، منعته من إكمال السباق للتعاقد مع المهاجم النرويجي.