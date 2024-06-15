نفقة بمبالغ باهظة لزوجته ومنع من السفر.. حارس باريس الجديد رأى الأهوال قبل إتمام الصفقة!

الروسي الدولي لم يمر بفترة سهلة

أتم نادي باريس سان جيرمان أولى صفقاته الصيفية بإعلان ضم الحارس الروسي ماتفي سافونوف من نادي كراسنودار.

الحارس البالغ من العمر 25 عامًا مر بتجربة مريرة خلال الأشهر الأخيرة انتهت بذهابه إلى باريس سان جيرمان بنجاح بعد أن كانت الصفقة مهددة.

رغم أنه أنهى الكشف الطبي في مايو الماضي، إلا أن الحارس الروسي كان ممنوعًا من مغادرة روسيا بسبب إشكاليات قضائية.

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تلك الإشكاليات كانت متعلقة بإجراءات الطلاق مع زوجته السابقة أناستاسيا كازاتشيك، وكل ما يتعلق بحضانة ابنتهما، وهو ملف عمره 3 سنوات الآن.

كان قد تلقى الحارس حكمًا قضائيًا يلزمه بدفع تعويض كبير عن عدم دفع النفقة، وبالتالي أفاد محامي زوجته في تصريحات لشبكة "ماتش تي في" الروسية بأنه لن يستطيع مغادرة البلاد دون دفع القيمة التي قال إنه "لا يعرفها ولكنها باهظة على أي حال".

ويبدو أن باريس سان جيرمان قد عرض تسوية العملية على الحارس الدولي الروسي، ما انتهى به في العاصمة الفرنسية لاعبًا لبطل "الليج 1".