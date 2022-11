نفذ وعده لطفل إنجليزي.. احتفال مميز من جريليش

سجل نجم فريق مانشستر سيتي، جاك جريليش، هدف المنتخب الإنجليزي السادس في فوز فريق الأسود الثلاثة بنتيجة 6-2 على إيران بأول مواجهة في المجموعة الثانية بكأس العالم قطر 2022.

واحتفل لاعب الفريق السماوي بطريقة مميزة، تعود قصتها إلى حوار كان قد دار بين أحد مشجعي سيتي الذي طلب من جاك الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجل في المونديال.

واحتفظ جريليش بوعده لمشجع مانشستر سيتي صاحب الـ 11 عامًا، وبالفعل بعد تسجيله الهدف السادس في شباك إيران، احتفل جاك بنفس الطريقة.

