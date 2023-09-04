فيديو | نفذ وعده ورحل .. الاتحاد يودع محترفه رسميًا

رحيل محترف جديد عن نادي الاتحاد

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أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، مساء اليوم الإثنين، رحيل أحد محترفيه، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد يعمل على ضم مجموعة من المحترفين الأجانب الجدد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ بعد التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

ونشر العميد الاتحادي، مقطع فيديو وداعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لنجمه المصري طارق حامد، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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وضم المقطع، جزءًا من تصريحات طارق، عند ضمه إلى صفوف الفريق، في صيف عام 2022؛ حيث قال وقتها: "وافقت على عرض الاتحاد؛ لتحقيق النجاح وليس للسياحة".

وبعد أن نفذ النجم المصري وعده، وقاد الاتحاد، لثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي 2022-2023، رحل اللاعب عن الفريق، الذي ودعه بجملة: "شكرًا طارق".

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