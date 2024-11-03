فيديو | بنفحة من إبداع النصر .. محمد السهلاوي يبهر الجميع بمقصية "قاتلة" في دوري يلو

هدف رائع من أقدام محمد السهلاوي..

لطالما كانت الملاعب السعودية، شاهدة على تألق واحد من أبرز مهاجمي النصر والمنتخب السعودي، وهو محمد السهلاوي، الذي استعاد شيئًا من روح الماضي، بهدفه الأول مع فريقه الصفا في دوري يلو للدرجة الأولى هذا الموسم.

مباراة كانت مجنونة بكل المقاييس، جمعت بين الصفا والباطن، في دوري يلو، وحتى الدقيقة 90 كان الفريقان متعادلين بهدف لمثله، إلا أن الدقائق بدل الضائع شهدت تسجيل ثلاثة أهداف جديدة، لينتهي اللقاء بفوز الصفا بنتيجة (3-2).

وبعدما انتزع عبد الوهاب جعفر هدف التعادل للصفا في الدقيقة 90+4، لم يكن السهلاوي بحاجة سوى لدقيقتين فقط، ليوقع على هدف الفوز لفريقه، بعد استقبال تمريرة عرضية، ليسدد مقصية رائعة في الشباك، معلنًا عن ثاني انتصارات فريقه في دوري يلو.

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وساهم هدف السهلاوي في وصول فريقه الصفا إلى النقطة السابعة بعد مرور 8 جولات، لينجح - مؤقتًا - في مغادرة منطقة الهبوط في دوري يلو، بينما تجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وانتقل محمد السهلاوي إلى صفوف النصر في 2009، قادمًا من القادسية، وسجل اللاعب 121 هدف وصنع 26 تمريرة حاسمة في 257 مباراة مع الأصفر، قبل أن يبدأ مرحلة التنقل بين الأندية، مع التعاون ومعيذر القطري والحزم، قبل أن يستقر به المُقام في الصفا، في سبتمبر 2023.