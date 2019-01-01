نفاذ الوقود وراء معسكر ميلان التأديبي

واقعة غريبة بطلها باكايوكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الأسباب وراء تأخر تيمويه باكايوكو، لاعب ميلان، عن تدريبات الفريق، التصرف الذي تسبب بعقاب جينارو جاتوزو لفريقه بالدخول في معسكر مغلق.

ووصل اللاعب الفرنسي صباح الأربعاء إلى ميلانيلو، مقر تدريبات ميلان، متأخراً عن الميعاد المحدد لبدأ الحصة التدريبية بحوالي ساعة، الأمر الذي أغضب مدربه.

وتواصل موقع "كالتشيو ميركاتو" مع ممثلي اللاعب، والذين فسروا تأخر اللاعب إلى نفاذ وقود سيارته أثناء توجهه لمقر التدريبات.

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وقال وكلاء اللاعب للموقع إن الأمر يعد إهمالاً من قبل باكايوكو، ولكن غير متعمد وحدث بسبب قلة استخدامه للسيارة في ميلانو.

وينتظر أن يستمر المعسكر المغلق لميلان حتى ميعاد اللقاء المقبل للفريق أمام بولونيا الإثنين المقبل في بطولة الدوري الإيطالي.

يذكر أن باكايوكو يلعب مع ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي، ويحق للروسونيري ضمه نهائياً مقابل 35 مليون يورو.