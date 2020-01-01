الاتفاق يستعيد السليتي ويتحدى الأهلي

مباراة منتظرة في الجولة القادمة من الدوري السعودي

رفع نادي الاتفاق السعودي راية التحدي أمام منافسه في الجولة القادمة من الدوري السعودي "الأهلي"، إذ أكد مساعد المدرب "أحمد المالكي" على عزمهم العودة من مكة المكرمة بنقاط المباراة الثلاثة فيما أوضح مهاجمه سليمان دوكارا رغبتهم بمواصلة النتائج الإيجابية.

الاتفاق لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط من الأربعة الأخيرة له في الدوري، وكانت أمام النصر ، ويتواجد حاليًا في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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المالكي قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقده اليوم الثلاثاء "ندرك تمامًا أن الأهلي فريق مميز ويُنافس على اللقب، ونعلم صعوبة المباراة في ضيافة ثالث الترتيب، لكننا مع هذا عازمون على العودة من مكة المكرمة بنتيجة إيجابية. لدينا طموح كبير في الاستمرار بالنتائج الإيجابية خلال الجولات القادمة".

ومن جانبه، اتفق دوكارا تمامًا مع مساعد خالد العطوي المدير الفني للفريق، بقوله خلال نفس المؤتمر الصحفي وحسبما نقل الموقع الرسمي للاتفاق "سنخوض المباراة بأسلوبنا ونفرض شخصيتنا، بالتأكيد نحن عاقدون العزم للظفر بالنقاط الثلاث ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".

المدرب السعودي "العطوي" تلقى أخبارًا جيدة في مران الأمس بتواجد نعيم السليتي بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الوحدة الأخيرة في الدوري السعودي، وقد أوصى المعد البدني بإخضاع المهاجم التونسي لتدريبات بدنية مكثفة ليكون جاهزًا لمواجهة الخميس القادم.

يُذكر أن المباراة ستُلعب على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.