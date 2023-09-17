"نعلم من سيفوز" .. إيميليانو يكشف عن رأيه في الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام

من سيُتوج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام؟ إيميليانو مارتينيز يُجيب..

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا، عن رأيه في من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية.

وتم ترشيح مارتينيز لجائزة الكرة الذهبية بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا.

وقال مارتينيز في تصريحاته: "نحن نعرف من سيفوز بالكرة الذهبية، صديقي ميسي، أنا فخور بوجودي ضمن المرشحين".

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ويُعد إرلينج هالاند هو المنافس الحقيقي الوحيد لقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بعد أن سجل 52 هدفًا الموسم الماضي لمانشستر سيتي كما فاز بالثلاثية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

الجدير بالذكر أن حفل الكرة الذهبية من المقرر أن يقام يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، على مسرح شاتليه في باريس.