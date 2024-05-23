"نعرف عقليته" .. كواليس محاولات نجوم ريال مدريد لإقناع كروس بعدم الاعتزال!

يتمتع بالثبات في قراراته

كشف داني كارباخال مدافع ريال مدريد، عن قيام نجوم الفريق بمحاولة إقناع لاعب الوسط الألماني توني كروس بالتراجع عن الاعتزال.

كروس قرر توجيه صدمة للجميع يوم الثلاثاء الماضي، بعدما أعلن نهاية رحلته مع كرة القدم، وأن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ريال، قبل أن يعلق حذائه تمامًا عقب المشاركة مع ألمانيا في يورو 2024.

ومن جانبه قال كارباخال في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"حاولنا مرارًا وتكرارًا إقناعه بالتراجع عن هذا القرار، ولكن الأمر كان معقدًا للغاية".

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وأضاف:"كنا نعلم بالفعل أنه لن يستمر، ولكن لم نعلم أنه سيصدر البيان يوم الثلاثاء، نحن نعرف شخصيته جيدًا وعقليته ومدى ثباته في قراراته".

وفي نهاية حديثه شدد كارباخال على شعور جميع اللاعبين في ريال مدريد بالحزن لمغادرة كروس، مؤكدًا انهم سيحاولون الاستمتاع بوجوده في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس الأسبوع القادم، بالإضافة لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو على ملعب ويمبلي.