نيكو ويليامز يرد التحية لمورينيو بعقاب قاسٍ .. ويسرق فرحة فالفيردي بنهاية حزينة!

انتكاسة كبرى لمخطط فالفيردي

تلقى إرنيستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بيلباو ضربة موجعة، بعد تعرض نجم الفريق الشاب نيكو ويليامز، لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة فنربخشه التركي.

وسجل نيكو ويليامز هدفين قاد بهم أتلتيك بيلباو للفوز على فنربخشه (2-0)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يغادر الملعب مصابًا.

وسقط نجم منتخب إسبانيا على الأرض متألمًا في ركبته اليمنى قبل 5 دقائق من صافرة النهاية، وتم استدعاء المساعدين لكنه لم يتمكن من الاستمرار وخرج من الملعب وهو يعرج وبدا متأثرًا بشدة من اللإصابة، ليشارك أليكس بيرنجر بدلًا منه.

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وكان نيكو ويليامز قد نال إشادة واسعة من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء اليوم، حيث قال: "نيكو فريد من نوعه، إنه رائع. خلال بطولة أوروبا (يورو 2024)، كان الناس يتحدثون كثيرًا عن لامين يامال، وهو بالطبع فتى رائع آخر، لكني شخصيًا أفضل نيكو".

وأضاف: "إنه لاعب رائع، لا يمكنك أن تعتقد أن نادٍ تركي يمكنه التعاقد مع هذا الفتى، أتمنى أن ينتهي به المطاف في ريال مدريد".

يذكر أن نيكو ويليامز ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن تعثرت المفاوضات في مراحلها الأخيرة، لذلك ستكون مفاجأة كبيرة إذا فكر ريال مدريد فجأة في ضمه.

ويحتل أتلتيك بيلباو صدارة الترتيب العام بالدوري الأوروبي برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تجمد فنربخشه في المركز 15 برصيد 8 نقاط.