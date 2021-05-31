ما هي المدن المستضيفة لتصفيات كأس العالم 202 آسيا؟

بعد عودة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بعد طول غياب في يونيو 2021، عادت بنظام جديد يقضي بإقامة مباريات كل مجموعة في إحدى المدن

توقفت تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا مع بداية عام 2020، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

القارة الأكبر في العالم كانت هي الموطن الأول للجائحة، وهي أكثر من تأثر بها على جميع الأصعدة حتى خارج المستطيل الأخضر.

وبعد أكثر من العام من الغياب، قرر الاتحاد الآسيوي أن تقام المباريات المتبقية من الدوري الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في مدينة واحدة، وبالفعل عادت في مارس 2021 وتستكمل على مدار صيف 2021.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

فما هي الملاعب المستضيفة لكل مجموعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

الفقرات

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

تتكون تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا من 4 أدوار ، لذلك هي التصفيات الأطول للمونديال على مستوى العالم.

يشارك في الدور الأول 12 منتخبًا، وهي المنتخبات صاحبة أقل تصنيف في القارة الأكبر في العالم، وتلعب المباريات في هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب.

تتأهل 6 منتخبات من الدور الأول للدور الثاني ، وتنضم إليها بقية منتخبات قارة آسيا، ويلعب هذا الدور بنظام المجموعات، حيث يتكون من 8 مجموعات خماسية، وكل فريق يواجه رفقاء المجموعة ذهابًا وإيابًا، وفي النهاية يتأهل متصدروا المجموعات للدور الثالث مباشرةً، ويلحق بهم أفضل 4 ثواني.

توقفت كرة القدم في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا، ومع عودتها في الدور الثاني، قرر الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات كل مجموعة المتبقية في إحدى بلدان المجموعة.

في حالة حصول البلد المستضيف "قطر" على المركز الأول أو الثاني في مجموعاتها، سينضم المنتخي صاحب المركز الخامس في ترتيب أفضل الثواني إلى الدور الثالث.

يصعد متصدر كل مجموعة في الدور الثاني إلى كأس آسيا 2023 مباشرةً، ويلحق بهم كذلك أفضل الثواني، أما بقية الوصفاء فينضموا للدور الثالث في تصفيات الكأس الآسيوية، ويودعوا تصفيات المونديال.

في الدور الثالث ، تنفصل تصفيات كأس العالم 2022 عن تصفيات كأس آسيا 2023، ويشارك في تصفيات المونديال في هذا الدور 12 فريقًا، يتم تقسيمهم على مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق، وتلعب المباريات أيضًا ذهابًا وإيابًا كما في الدور الثاني، وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرةً، فيما يتحول صاحبي المركز الثالث إلى الدور الرابع.

يتواجه الثالثان في الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم على مباراتين ذهاب وإياب، والفائز يشارك في الملحق النهائي للمونديال الذي يشارك فيه أيضًا منتخب من أمريكا الشمالية وآخر من أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

ما هي الملاعب المستضيفة لتصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

في 12 مارس 2021، أعلن الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباريات كل مجموعة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في ملاعب إحدى المنتخبات.

المجموعة الأولي - لصين

ينافس في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وجوام، وحتى الآن فإن الأقرب للتأهل للدور التالي هو المنتخب السوري.

كان من المقرر أن تقام المباريات المتبقية في هذه المجموعة في الإمارات، وتحديدًا في مدينة دبي، لكن تغيرت لتقام في مدينة جيانجسو الصينية.

المجموعة الثانية - الكويت

تم اختيار الكويت لتكون حاضنة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وهي إحدى المنتخبات المنافسة في المجموعة رفقة أستراليا والأردن ونيبال وتايبيه.

المنافسة مشتعلة بين المنتخب الكويتي والأسترالي والأردني على الصدارة، ولا يمكن التكهن بهوية المتأهل حتى الرمق الأخير.

المجموعة الثالثة - البحرين

منافسية شرسة تشهدها المجموعة الثالثة بين العراق والبحرين وإيران، وهو ما لم يكن متوقع لقوة المنتخب الإيراني.

تقام مباريات المجموعة الثالث في البحرين، وهو ما قد يرجح كفتها فيما تبقى.

المجموعة الرابعة - السعودية

ينافس في المجموعة الرابعة منتخبات السعودية وأوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين، وستقام مباريات هذه المجموعة في العاصمة السعودية الرياض.

المنتخب السعودي يقترب رويدًا رويدًا من التأهل للدور الثالث، فحتى الآن هو متصدر المجموعة.

المجموعة الخامسة - قطر

رغم ضمان المنتخب القطري التأهل لكأس العالم 2022 باعتباره المستضيف، إلا أنه يخوض التصفيات بمنتهى الجدية، فحتى الآن لم يخسر أي من مبارياته.

ستقام مباريات المجموعة في العاصمة القطرية الدوحة، ويتواجد رفقة الأدعم منتخبات عمان وأفغانستان والهند وبنجلاديش.

المجموعة السادسة - اليابان

ضمن المنتخب الياباني التأهل للدور القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 مبكرًا، فقد فاز في جميع مبارياته الست التي خاضهما.

ستقام مباريات المجموعة في اليابان، والمتواجد معها في المجموعة منتخبات طاجيكستان وقيرجيزستان وميانمار ومنغوليا.

المجموعة السابعة - الإمارات

مجموعة أخرى تستضيفها الإمارات، هي المجموعة السابعة التي تنافس فيها رفقة فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

يحتل الأبيض مركز متأخر في المجموعة هو الرابع، وهو ما لا يليق به مع تواجد الأسماء التي سبق ذكرها، ويأمل الأنصار في خطف عيال زايد الصدارة بإقامة المباريات على أرضهم.

المجموعة الثامنة - كوريا الجنوبية

انسحبت كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتبقى في المجموعة الثامنة منتخبات كوريا الجنوبية ولبنان وتركمانستان وسريلانكا.