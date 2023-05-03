ما هو نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الدوري الإنجليزي؟

الأمر معقد في بعض الحالات، لكن لن يستمر كذلك بعد قراءة التقرير التالي الذي يجيب عن جميع تساؤلاتك في المتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي

أصبح معروفًا بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أن أندية المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي ستتأهل مباشرةً إلى دور المجموعات في ذات الأذنين الموسم المقبل، لكن الأمر معقد في بعض الأحيان وهناك بعض الأسئلة، خاصةً فيما يخص المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي وكذلك دوري المؤتمر الأوروبي، والتي تعيش هي الأخرى صراعاً قوياً هذا الموسم.

وفي التقرير الآتي نستعرض عدد المقاعد الأوروبية لفرق الدوري الإنجليزي سواء في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

كم عدد المقاعد الأوروبية في الدوري الإنجليزي؟

في الظروف العادية، هناك ما لا يقل عن سبعة مواقع أوروبية متاحة للفرق المتنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، أربعة أماكن في دوري أبطال أوروبا وثلاثة أماكن في الدوري الأوروبي.

وكما قلنا بحسب النظام الجديد للاتحاد الأوروبي، تتأهل الأندية في المراكز من الأول إلى الرابع في البريمييرليج مباشرةً إلى دور المجموعات لذات الأذنين، بعد أن كان صاحب المركز الرابع يخوض تصفيات التأهل قبل ذلك.

الفريق صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز يُكافأ بمركزٍ في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، إضافة إلى بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، فالأول يدخل لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي مباشرة، أما بطل كأس كاراباو فيبدأ من الجولة الثانية من تصفيات التأهل في دوري المؤتمر.

ويمكن تقسيم نظام التأهل للمسابقتين الأوروبيتين من البريمييرليج بالشكل التالي:

مقاعد دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في دوري أبطال أوروبا الأول المجموعات الثاني المجموعات الثالث المجموعات الرابع المجموعات

مقاعد الدوري الأوروبي في إنجلترا المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في الدوري الأوروبي الخامس المجموعات بطل كأس الاتحاد الإنجليزي المجموعات مقاعد دوري المؤتمر الأوروبي في إنجلترا المركز في الدوري الإنجليزي دور البداية في دوري المؤتمر الأوروبي السادس المجموعات بطل كأس الرابطة الإنجليزية الجولة الثانية في الدور التمهيدي

لكن الأمور ليست دائمًا بهذا الوضوح، وتصبح معقدة عندما تتأهل الفرق من خلال الدوري وتفوز أيضًا بالكؤوس المحلية أو الأوروبية، وهو ما نشرحه لاحقًا.

ماذا لو فاز فريق من الخمسة الكبار بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة؟

بالنظر إلى مدى قوة كبار الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ليفربول ومانشستر سيتي وغيرهما، هناك احتمال قوي بأن يفوز فريق منهم بإحدى مسابقات الكؤوس المحلية - إن لم يكن الاثنين -.

بهذا السيناريو تذهب بطاقات التأهل لبطولة الدوري الأوروبي إلى أفضل الفرق في البريمييرليج والتي لم تتأهل بالفعل للمنافسات القارية، بمعنى أن صاحبي المركزين السادس والسابع هما من سيتأهلا إلى البطولة.

على سبيل المثال، فاز مانشستر سيتي بكأس كاراباو هذا الموسم وهو متأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا ، لذا ذهب مقعده لصاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي .

ماذا لو فاز فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي؟

وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتأهل الفريقان المتوجان بالمسابقتين القاريتين لذات الأذنين الموسم التالي بغض النظر عن موقعهما في الدوري المحلي.

لكن هذا لا يعني احتمال وجود ستة فرق إنجليزية في دوري الأبطال الموسم المقبل، فالحد الأقصى هو 5 أندية فقط بحسب اليويفا .

إذا احتل نادٍ إنجليزي أحد المراكز الأربعة الأولى في البريمييرليج وفاز إما ببطولة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، فلن يتم تخصيص مكان إضافي لإنجلترا في ذات الأذنين، ولكن سيتم استبداله ببطل الدوري المصنف في المرتبة 11 في جدول معامل الاتحاد الأوروبي.