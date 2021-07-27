نصيحة ثمينة من هاشم سرور لبيتروس والنصر

نجم النصر السابق يتحدث عن اللاعب البرازيلي

قدم هاشم سرور نجم النصر السابق نصيحة للاعب وسط الفريق "بيتروس" وأخرى للجهاز الفني بشأن التعامل معه، وذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

بيتروس يدخل موسمه الرابع مع النصر وقد كان أحد نجوم الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية وساهم في إنجاز الفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019.

ما النصيحة التي قدمها سرور لبيتروس؟

هاشم سرور أشاد باللاعب صاحب الـ32 عامًا مؤكدًا أنه أحد العناصر المهمة في الفريق رغم عدم وضوح ذلك للجميع أحيانًا.

وقد نصحه بتكثيف التدريبات البدنية والإكثار من الانطلاقات في المباريات ليكون واضحًا أكثر بين نجوم الفريق.

إذ كتب "بيتروس بمجهود بسيط وروح عالية دائمًا يلعب مع الفريق وهذا يدل على أن اللاعب يلعب بفكر عالٍ. في هذا الموسم يجب على بيتروس تكثيف تمارين اللياقة والإكثار من الانطلاقات في المباريات حتى يكون بيتروس واضحًا أكثر بين نجوم الفريق".

ما هي نصيحة سرور للجهاز الفني للنصر بشأن بيتروس؟

سرور الذي يُعد أحد أبرز نجوم النصر في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لم يكتف بتوجيه النصيحة لبيتروس، بل وجهها كذلك للجهاز الفني بقيادة مانو مينيزيس للاعب.

إذ قال في تغريدته " ملاحظتي على الجهاز الفني أن يجعل بيتروس يتمرن فترتين".

سرور يرى كما يبدو أن المستوى البدني لبيتروس ليس في أفضل حالاته، ولذا طالب الجهاز الفني بتكثيف تدريباته وجعلها على فترتين.

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