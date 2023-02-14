نصيب الأسد لأوروبا.. فيفا يعتمد النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025

فيفا يعتمد الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن عدة قرارات فيما يتعلق بمسابقة كأس العالم للأندية.

ومنح فيفا بالإجماع اليوم السعودية حق استضافة النسخة المقبلة من البطولة والتي ستقام في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

وستُلعب البطولة في السعودية بالنظام الحالي: سبعة فرق يمثلون كل قارة.

واعتمد فيفا أيضًا بالإجماع اليوم القرار المتخذ في ديسمبر الماضي بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2025.

وسيرتفع عدد الفرق في النسخة الأولى من الشكل الجديد للبطولة من 24 إلى 32 فريقًا وستقام في الفترة بين يونيو ويوليو 2025.

وستقسم الفرق المشاركة كالتالي: 4 فرق من كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بالإضافة إلى 6 فرق من الكونميبول "أمريكا الجنوبية" وفريق من أوقيانوسيا و12 فريقًا من أوروبا بجانب مستضيف البطولة.