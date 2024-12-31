هل حان الوقت لتغيير اللوائح؟ .. الإيقاف يحرم 4 نجوم من نصف نهائي كأس الخليج 26

السعودية تواجه عُمان والكويت تلعب ضد البحرين اليوم في نصف نهائي خليجي 26

تُستأنف مباريات كأس الخليج 26 مساء اليوم بمواجهتي نصف النهائي، حيث ستلعب السعودية أمام عُمان فيما ستواجه الكويت، صاحب الملعب، منتخب البحرين.

وتدخل المنتخبات الأربعة اللقاء وكل منها قد فقد أحد نجومه المهمين وعناصره الأساسية بسبب الإيقاف نتيجة الحصول على بطاقة ملونة في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

المنتخب السعودي سيفتقد لخدمات ناصر الدوسري فيما الكويتي لنجمه أحمد الظفيري والعُماني لقائده محمد المسلمي، وجميعهم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما سيغيب سيد باقر عن البحرين لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة اليمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الغيابات المؤثرة طرحت تساؤلًا حول وجوب التفكير في تغيير لوائح كأس الخليج بحيث يتم إزالة البطاقات الصفراء بعد دور المجموعات ودخول جميع المنتخبات مرحلة نصف النهائي دون أي إيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة، على أن يتم احتساب البطاقات الحمراء فقط، وذلك كما هو متبع في العديد من البطولات الكبرى.

يُشار إلى أن النسخة الحالية من كأس الخليج شهدت ظهور البطاقة الحمراء 4 مرات.