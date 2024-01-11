"نصف ساعة على الموت" .. نجاة منتخب جامبيا من كارثة طيران قبل أمم إفريقيا 2023

كارثة كادت أن تحدث للمنتخب الجامبي

نجت بعثة منتخب جامبيا من كارثة طيران كادت أن تتعرض لها، أثناء السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث كانوا على بُعد نصف ساعة فقط من الموت!

وكان الفريق والجهاز الفني على متن رحلة جوية من العاصمة الجامبية بانجول، متوجهين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث فقد العديد من اللاعبين الوعي في وقت قصير من الصعود إلى متن الطائرة.

وبعد 9 دقائق فقط من إقلاع الطائرة، عاد الطيار مرة أخرى إلى مطال بانجول بقيامه بهبوط اضطراري، بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين على متن الطائرة.

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Gambia Football Federation

ومن جانبه علق سعيدي يانكو لاعب مانشستر يونايتد السابق في منشور عبر منصة "إنستجرام" حيث أكد خلاله على أن بعض ركاب الطائرة أصيبوا بصداع قوي ودوار شديد، منتقدًا اتحاد كرة بلاده بسبب الوضع غير المقبول.

وعلق توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب الجامبي على ما حدث قائلًا: "بعد 9 دقائق قرر الطيار العودة لعدم توافق الأكسجين، وبعض اللاعبين لم يستيقظوا إلا بعد هبوط الطائرة مباشرة، كنا على وشك التسمم بأول أكسيد الكربون، نصف ساعة طيران أخرى وكنا سنموت".

وتابع: "بمجرد دخولنا للطائرة الصغيرة التي تم استئجارها لنقلنا، لاحظنا أن الحرارة مرتفعة جدًا، وأكدوا لنا أن المكيف سيعمل بمجرد وصولنا للسماء، وتسببت الحرارة بنقص الأكسجين، مما تعرض بعض اللاعبين لصداع قوي ودوار شديد، ودخل بعض اللاعبين في نوم عميق بعد دقائق من الإقلاع".