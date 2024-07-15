نصف إنجليزي نصف ألماني .. ترشيح مفاجأة من لينيكر لخلافة ساوثجيت في قيادة إنجلترا

العقدة تستمر مع إنجلترا لـ60 عامًا..

أصبح جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، مُرشحًا من قِبل أساطير الكرة الإنجليزية، لمغادرة منصبه، بعد فشله في تحقيق لقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، للمرة الثانية على التوالي.

وتلقى منتخب إنجلترا خسارة أمام إسبانيا بنتيجة (1-2)، في نهائي يورو 2024، لفشل في تحقيق اللقب للمرة الثانية تواليًا بعد نسخة يورو 2020، وتتواصل عقدة الأسود الثلاثة في الغياب عن الألقاب الكبرى منذ عام 1966، والتي ستسمر لمدة 60 عامًا، في انتظار نتائج المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.

وأشاد أسطورة الكرة الإنجليزية، جاري لينيكر، بالمدرب ساوثجيت، وما حققه من إنجاز مع إنجلترا، بينما وصفه بأنه لم يعد الرجل المناسب للمرحلة، مطالبًا بالبحث عن مدرب جديد يعتمد على اسلوب كرة القدم حديث وهجومي، وفق ما ذكره في بودكاست The Rest is Football، مضيفًا أن ساوثجيت دفاعي بحت.

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وفي هذا السياق، دار نقاش في البرنامج بين لينيكر وآلان شيرار وميكا ريتشاردز، نجوم الكرة الإنجليزية، حول هوية المدرب الأنسب لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة، حيث طالب لينيكر الاتحاد الإنجليزي بالتحرك من أجل إقناع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول، بتولي الجهاز الفني للأسود الثلاثة، مضيفًا "ربما حان الوقت لشخص يتمتع باسلوب أكثر حداثة وهجومية، فأنا أعتقد أن اللعبة لم تعد ناجحة إذا كنت دفاعيًا حقًا".

في المقابل، رشح ريتشاردز، مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب جوارديولا، لتدريب إنجلترا، ليرد لينيكر عليه بأن كلوب أصبح خارج العمل نوعًا ما، بعد رحيله عن ليفربول، كما يتمتع الآن بقسط من الراحة، فيما اعترض شيرار على منح المهمة لمدرب ألماني، ليرد جاري قائلًا إن كلوب لم يعد ألمانيًا، بل إنه نصف ألماني، لأنه عاش في إنجلترا فترة طويلة، حيث قضى 9 سنوات مع ليفربول، قبل رحيله مع نهاية الموسم الماضي.

من جانبه، دعا آلان شيرر نحو اختيار مدرب إنجليزي في المرحلة المُقبلة، ليقع اختياره على المدرب إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، ليكون رجل المرحلة، ليضيف لينيكر قائلًا "إنه مدرب يعتمد على اللعب بالقدمين، إنه شاب، ويتمتع بطاقة حقيقية في كرة القدم التي يلعبها".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كان قد أعرب عن ثقته في بقاء جاريث ساوثجيت على رأس الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا، قبل نهائي اليورو، من أجل مواصلة الرحلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعدما حقق ساوثجيت إنجازًا تاريخيًا، بقيادة إنجلترا إلى نهائي اليورو مرتين، لأول مرة، فضلًا عن الوصول إلى المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2018.