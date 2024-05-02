"نصف الوقت" .. مبابي يخرج برسالة قوية بعد سقوط باريس أمام دورتموند!

النجم الفرنسي يرفض الاستسلام

خرج كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، برسالة إلى لاعبي فريقه، بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

العملاق الفرنسي سقط في مفاجأة مدوية أمام نظيره الألماني، بهدف سجله نيكلاس فولكروج، ليضع باريس في ورطة قبل لقاء الإياب، يوم الثلاثاء القادم، على ملعب حديقة الأمراء.

كيليان مبابي نشر صورة جماعية للاعبي باريس على حسابه بموقع إنستجرام بعد المباراة، وعلق عليها قائلًا:"انتهى نصف الوقت، نحن باريس".

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ويطمح مبابي في أن يكون متوهجًا بالشكل الكافي مع باريس خلال مواجهة الأسبوع القادم، من أجل قيادة فريقه للتأهل إلى النهائي، للعب أمام الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ في النهائي.

ومن المتوقع أن يكون نهائي الأبطال هو المباراة الأخيرة لمبابي مع باريس في حالة تأهل فريقه، حيث يستعد للرحيل عن النادي الفرنسي، وسط أنباء قوية حول انتقاله إلى ريال مدريد.