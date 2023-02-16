"نصراوي ويكره الزعيم" .. انقلاب على حساب يحمل اسم الهلال بسبب الاتحاد!

بسبب سعود عبد الحميد، انقلاب هلالي على أحد الحسابات الكبيرة التي تحمل اسم الزعيم على تويتر!

عبرت جماهير نادي الهلال عن غضبها تجاه أحد الحسابات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم النادي الأزرق، وذلك بسبب نادي الاتحاد.

ونشر الحساب خلال الساعات الماضية، تغريدة خاصة بها تصميم للظهير الأيمن سعود عبد الحميد، حيث تم التعليق عليها: "رحلة سعود الانتقال من العتمة إلى النور"، المقصود فيها أن العتمة هو نادي الاتحاد والنور الهلال.

وقامت الجماهير الهلالية بالهجوم على الحساب الذي يحمل اسم نادي الهلال، وطالبت بضرورة حظر هذا الحساب، حيث اتهموه بأنه تحت سيطرة جماهير نادي النصر، التي تحاول أن توتر العلاقة بين الزعيم ونادي الاتحاد.

من جانبه علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على هذا الحساب قائلًا: "أطالب إدارة الهلال بموقف جاد وصارم من أحد المواقع المضللة التي تدعي أنها هلالية، بينما موقع مندس ويعمل لحسابات أحد الأندية التي تكره الهلال، المشجع الهلالي غير راضٍ عما ينشر في هذا الموقع، وسكوت إدارة الهلال عنه سيكون له تأثير سلبي على المشجع وعلى علاقة النادي بالأندية والجهات الأخرى".

فيما قام عدد كبير من جماهير نادي الهلال حظر الحساب الذي يتابعه الملايين من مشجعي الزعيم، بسبب تلك التغريدة التي نشروها وقاموا بحذفها بعد الهجوم الذي وجدوه من جانب الجماهير.