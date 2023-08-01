نشيد جديد يدشن "سانتياجو برنابيو" بحلته الجديدة .. ريال مدريد يحدد موعد افتتاح ملعبه!

ريال مدريد حدد الموعد النهائي لافتتاح ملعبه بعد التجديد..

تقترب الأعمال في ملعب "سانتياجو برنابيو" الجديد، معقل نادي ريال مدريد الإسباني، من نهايتها، حيث كشفت تقارير عن تحديد موعد افتتاح ملعب النادي الملكي بحلته الجديدة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن إدارة ريال مدريد أبلغت بالفعل ممثلي بعض روابط مشجعي النادي أن يوم السبت 23 ديسمبر 2023 هو اليوم المختار للاحتفال بإعادة افتتاح "سانتياجو برنابيو" بالكامل.

التاريخ يأتي في الوقت المناسب قبل حلول عطلة عيد الميلاد، وبعد زيارة ريال مدريد إلى ألافيس في الدوري الإسباني يوم 20 ديسمبر، ويتناسب مع منح لاعبي الفريق الأول وقتًا للاحتفال بليلة عيد الميلاد مع عائلاتهم.

الصحيفة الإسبانية أشار إلى أن إدارة ريال مدريد أكدت أيضًا أن تشدين الملعب الجديد سيشهد الكشف عن نشيد جديد للنادي الملكي، سيقوم بتألقه المغني والمؤلف الإسباني الشهير أليخاندرو سانز، المعروف بتشجيع "الميرينجي".

ومع تبقي خمسة أشهر على افتتاح "سانتياجو برنابيو" الجديد، فإن الأعمال تسير على قدم وساق في المراحل الأخيرة، وسيتواصل النشاط الرياضي بصورة طبيعية على الملعب، كما كان الحال في الموسم الماضي، حتى المباراة الأولى على الملعب الجديد في 3 يناير 2024 أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.