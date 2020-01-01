"نشعر بالخوف، ولن نعود للملاعب دون ضمانات"

نجوم فريق إيبار يؤكدون على صعوبة العودة للملاعب في الوقت الحالي دون الحصول على ضمانات كافية ضد فيروس كورونا.

أعرب نجوم فريق إيبار عن شعورهم بالخوف من عودة البطولات في الفترة المقبلة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في معظم أرجاء العالم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره نجوم الفريق والجهاز الفني، وأكدوا من خلاله أن الصحة العامة يجب أن تكون الهم الأول للجميع في الوقت الحالي.

وأكدوا في بيانهم على اشتياقهم للعب كرة القدم من جديد، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة الحصول على ضمانات قبل العودة للملاعب.

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وكتبوا في البيان"نحن نعشق كرة القدم ولدينا شغفًا كبيرًا نحوها ولا شيء يجعلنا أكثر حماسة من العودة للملاعب وجعل الجميع يستمتع بتلك الرياضية، فبدون كرة القدم نشعر بالفراغ كما سيكون الحال في مدرجاتنا، نحن في النهاية ندافع عن شعار يمثل الآلاف واللعبة لن تكون كما كانت دونهم".

وأضافوا: "نحن نشعر بالامتياز لكوننا نلعب كرة القدم، ونستمتع بكل دقيقة من المباريات والتدريبات لكن قبل أن نكون لاعبي كرة قدم نحن بشر وجزء من المجتمع وقلقنا الأول دائمًا حول الصحة".

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وأكملوا: "صحيح أن ملايين من العمال والموظفين قد عادوا لأعمالهم بالقليل من العناية الصحية، أقل بشكل واضح مما نحصل عليه نحن، ودون ضمانات واضحة، لكن هذا ليس عادل نحن نفهم ذلك، لهذا نشعر بالتميز".

وصرحوا: "نحن نخاف أن نبدأ في ممارسة رياضة لن نستطيع من خلالها تنفيذ أول وصايا الخبراء بالتباعد وترك المسافات، وبهذه الطريقة من الممكن أن نتعرض للمرض ونؤذي أهلنا وأصدقائنا، وربما نساهم في إطلاق موجة جديدة من الوباء".

وأنهوا البيان: "صحة الجميع يجب أن تكون الأولوية، ونحن نطلب الضمانات قبل عودة المسابقات، هذا هو السيناريو العقلاني الوحيد هنا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أشارت أن عودة كرة القدم في إسبانيا ستكون خلال أسابيع قليلة، وبدأت الأندية بالفعل في القيام بالفحوصات الطبية استعدادًا لعودة التدريبات.