"لم نشعر بالراحة" .. لونين يكشف سر مظهره الغريب مع زوجته في حفل زفافهما!

لديه خطة أخرى للمستقبل

حالة من الذهول تسبب فيها أندريه لونين حارس ريال مدريد في إسبانيا الشهر الماضي، بسبب زواجه ببدلة رياضية من شريكة حياته أنستازيا، وسط تساؤلات حول السر الحقيقي وراء هذه الخطوة.

لونين الذي شارك في يورو 2024 مع منتخب أوكرانيا وخرج مبكرًا من دور المجموعات، أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، وأجاب على كل هذه التساؤلات.

وقال الحارس الأوكراني:"لم نشعر بالراحة في أجواء ارتداء البدل والملابس التقليدية لحفلات الزواج، رأينا أنه من الصعب الوقوف أمام أعداد كبيرة من الناس للتحدث بهذه الملابس، لذلك قررت أنا زوجتي أن نتجه إلى الحل السهل والأكثر راحة في هذا اليوم الخاص".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"صحيح أننا في يوم ما نريد أن نقيم حفلًا على الشاطيء مع العائلة بدون بدلات أيضًا، هي بفستان صيفي وأنا بقميص أبيض، في المستقبل سنفعل شيئًا بهذا الجمال".

وتم سؤال لونين عن العديد من الموضوعات الأخرى، مثل لاعبه المفضل وجاء اختياره على كريستيانو رونالدو، وأما عن الأصدقاء المفضلين له في ريال مدريد، فقال إنهم فران جارسيا، فيديريكو فالفيردي، براهيم دياز وجود بيلينجهام.

وعن الحارس الأكثر تميزًا اختار لونين النجم الألماني مانويل نوير، حيث يؤمن أنه ساهم في تغيير دور حراس المرمى في العالم، وبالنسبة للرياضي المفضل له بشكل عام فهو أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان.

يذكر أن مستقبل صاحب الـ25 سنة مع ريال يعتبر محل العديد من الشكوك خلال الأسابيع الماضية، بوجود أنباء حول رغبته في الرحيل لرفضه فكرة الجلوس كبديل لتيبو كورتوا خلال الموسم القادم، مما دفع بعض أندية الدوري الإنجليزي للتفكير في ضمه وعلى رأسها آرسنال.