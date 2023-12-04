نشر صورة غامضة على منصة إكس .. تاليسكا يُثير حيرة جمهور النصر

النجم البرازيلي أثار التساؤلات حول ما فعله

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نشر أندرسون تاليسكا نجم النصر صورة غامضة عبر حسابه على منصة إكس أثار بها حيرة جمهور الفريق وتساؤلاتهم حول سر تلك الصورة.

الصورة أظهرت توقيع النجم البرازيلي على عقد ما بقلم ذهبي دون أي توضيح من جانبه حول ماهية العقد الذي وقعه، إذ اكتفى بالقول "شكرًا على الدعوة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واختلف جمهور العالمي حول إن كان ذلك عقد جديد مع النصر وقعه اللاعب ليُمدد القديم الذي ينتهي صيف 2026، أم أنه مجرد عقد رعاية مع إحدى الشركات، أم اتفاق على إقامة سلسلة من الحفلات الموسيقية.

صاحب الـ29 عامًا يمتهن الغناء بجانب كرة القدم وقد اعتاد إقامة الحفلات الموسيقية في بلاده البرازيل، بل أشارت عديد المصادر إلى أنه يمتلك استوديو لتسجيل الأغاني في منزله بالرياض.

يُشار إلى أن النصر خسر مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي وكانت أمام الهلال بثلاثية نظيفة، هو ما وسع الفارق بين الفريقين لصالح الأخير في صدارة دوري روشن إلى 7 نقاط كاملة.

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