"نشروا فضائح اللاعب بمساعدة الهلال" .. جماهير النصر تتهم الاتحاد بتعمد تسريب فيديو أزمة عبد الرزاق حمد الله

جماهير نادي النصر تنتقم من عبد الرزاق حمد الله مجددًا

لا تفوت جماهير نادي النصر، أي فرصة؛ للانتقام من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق والاتحاد حاليًا.

حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، لعب في صفوف النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل الانضمام إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ بعد خلافات عنيفة مع قلعة العالمي.

الاتحاد نشر فيلمًا وثائقيًا بعنوان "عودة نمر"، بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ وذلك بعد غياب 14 سنة كاملة.

الفيلم تضمن لقطة مثيرة للنجم المغربي، وهو يتحدث فيها بعصبية مع زملائه في غرفة الملابس، بعد الخسارة أمام الهلال؛ قائلًا: "الكل لازم يتكلم مع الحكم.. تبون الدوري بالسكوت؟"؛ حيث كان اللاعب غاضبًا بشدة، بسبب صمت نجوم العميد الاتحادي، أمام ما اعتبره أخطاء تحكيمية فادحة.

بالطبع.. جماهير النصر لم تفوت هذه اللقطة، خاصة أن عمر هوساوي، مدافع نادي الاتحاد، ظهر وهو معترضًا على حديث عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يتدخل أحد الإداريين، لحل الأزمة.

واعتبر عشاق العالمي، أن ما وصفوه بتعالي حمد الله، على نجوم نادي الاتحاد؛ ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل أزمات اللاعب، والتي ظهرت في النصر.

وعن ذلك يقول الإعلامي رياض بن فهد الودعان، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مشادة كلامية بين حمد الله ونجوم الاتحاد، تحديدًا عمر هوساوي.. اللاعب هذا غريب، أينما يحط رحاله يكون مزعجًا".

بينما اتهم آخرون، مسؤولي نادي الاتحاد، بتعمد نشر ما وصفوه بـ"فضائح اللاعب"؛ من أجل تبرير سبب الاستغناء عنه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من تمسك قطاع كبير من جماهير العميد، ببقائه.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة، أكدت على رغبة الإدارة الاتحادية، في الاستغناء عن حمد الله؛ بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.