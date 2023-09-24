"نشرنا فيديو ولكن" .. الخليفي يرد على اتهامات ميسي بعدم التقدير بعد كأس العالم!

رئيس باريس سان جيرمان يتحدث عن كيليان مبابي

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على هجوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على ناديه، بسبب عدم تكريمه والاحتفال به بالشكل المنتظر، بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022 رفقة منتخب بلاده.

ميسي قال خلال تصريحات سابقة مع صانع المحتوى "ميجي جرانادوس": "أكثر ما يؤلمني عدم حصولي على التكريم المناسب من نادي باريس سان جيرمان، بعد التتويج بالمونديال، الأمر مفهوم أن السبب عدم تتويج فرنسا باللقب مرة أخرى، ولكنني اللاعب الوحيد الذي لم أحصل على تكريم بين زملائي الـ25 الآخرين بالمنتخب".

وقال الخليفي خلال تصريحات لـ "RMC sport": "كما شاهد الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو، واحتفلنا بميسي في التدريبات، وأقمنا احتفالًا له على انفراد أيضًا".

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وأوضح: " نحن نادٍ فرنسي، ومن الصعب الاحتفال في الملعب لأننا نحترم البلد الذي هزمه، وزملائه بالفريق الذين يلعبون في صفوف منتخب فرنسا".

وتحول ناصر الخليفي للحديث عن كيليان مبابي، حيث قال: "المشاكل تحدث داخل العائلة، ومبابي جزء من العائلة، وأشعر بالفخر لما يفعله ويقدمه الفريق بالكامل".

واختتم رئيس باريس سان جيرمان حديثه، ممتدحًا مبابي، حيث قال: "نمتلك أفضل لاعب في العالم، وأرى أنه يستحق الكرة الذهبية".