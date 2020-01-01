نشرة جول اليوم | إنريكي يخفض راتبه وبارتي يتواصل مع أرسنال

ما جديد الكرة العالمية هذا الصباح؟

بات نادي أرسنال قريبًا من التعاقد مع توماس بارتي من أتلتيكو مدريد ولويس إنريكي مدرب إسبانيا يقرر خفض راتبه في أخبار يوم 22 أبريل2020.

والد بارتي يعترف بتواصل ابنه مع أرسنال

اعترف جاكوب بارتي، والد نجم أتلتيكو مدريد توماس بارتي، بوجود مفاوضات بين نجله ونادي أرسنال الإنجليزي.

وأكد جاكوب في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية أنّ أرسنال قد يدفع الشرط الجزائي ويتعاقد مع بارتي مقابل 50 مليون يورو.

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لويس إنريكي يقلل راتبه مع إسبانيا

بعد تفشي وباء كورونا وتوقف المسابقات، قرر لويس إنريكي خفض عقده مع منتخب إسبانيا بنسبة 25%.

صحيفة "آس" أكدت أنّ المدرب لا يود الحصول على راتبه كاملًا بعد تعطل المنافسة.

"بوتشيتينو ليس الأفضل لنيوكاسل، وكلوب وجوارديولا أحق منه"

أكد دارين بينت، لاعب توتنهام السابق، أنّ ماوريسيو بوتشيتينو لن يكون الخيار الأنسب لنيوكاسل يونايتد حال قرر المستثمرون الجدد التعاقد مع مدرب من طراز رفيع.

بينت أشار إلى أنّ يورجن كلوب أو بيب جوارديولا لديهما القدرة على إعادة بناء الفريق.

لماذا قرر كلوب التخلي عن بالوتيلي في ليفربول؟

كشفت صحيفة "أتلتيك" عن السبب الذي دفع يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إلى بيع ماريو بالوتيلي بعد توقيع الأول مع الريدز.

الصحيفة أشارت إلى أنّ كلوب يحترم موهبة بالوتيلي لكنّه يعرف أنّ اللاعب لن يلتزم بالتعليمات ولذلك قرر التخلي عنه وطلب منه التدرب مع الرديف مما دفع اللاعب للمغادرة.

كرويف يعترض على إمكانية إلغاء الدوري الهولندي

انتقد جوردي كرويف عن إمكانية إلغاء الدوري الهولندي مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع وضع البلد في ظل فيروس كورونا.

وقال كرويف في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في يوليو وأغسطس، كما أنّ قرارات الحكومة تتضارب مع الوضع الحالي".

وأوضح: "الحياة في هولندا ليست متوقفة، فالمدارس تعمل ولو بأقل من كفائتها المعتادة، والناس في الشوارع، فبالتالي لا داعي لإيقاف المسابقات حتى سبتمبر".

لاعب ليفربول المعار يشكو بشكتاش

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقه في شكوى لويس كاريوس، حارس ليفربول المعار، ضد بشكتاش مطالبًا بالحصول على راتبه المتأخر.