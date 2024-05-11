"نسمع صوتك وأنت تبكي بالإياب" .. جماهير الهلال تستغل خسارة العين و"تطقطق" على معلق إماراتي!

معلق إماراتي يواجه غضبًا هلاليًا كبيرًا بسبب تصريح "الظلم ظلمات"..

"الظلم ظلمات".. كانت تلك الكلمات التي أطلقها - منفعلًا - المعلق الإماراتي عامر عبد الله المري، في مباراة الهلال ضد العين، لتشعل غضبًا كبيرًا بين جماهير الأزرق، في اللقاء الذي كتب نهاية مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال حقق فوزًا - لم يشفع باستمرار حلمه الآسيوي - أمام العين بنتيجة (2-1) في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق الإماراتي إلى النهائي، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (4-2).

وانفعل المعلق عامر المري، على الحكم الكويتي أحمد العلي، الذي أدار مباراة الإياب، بعد إلغاء هدف سجله بالاسيوس في الدقيقة 89، لينفجر المعلق قائلًا "ياخي المساعد الأول شو بيننا وبينك، يعني نلعب تنس؟ شو السالفة؟ يا ربي.. روح شوف بنفسك.. الظلم ظلمات".

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وخسر العين ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بنتيجة (1-2)، على ملعب يوكوهاما، لينشر المري رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها "الحمد لله على كل حال.. تفوق يوكوهاما الياباني ذهابًا 2-1 وبكل تأكيد كان بإمكان العين الخروج بنتيجة أفضل ولكن معوضين خير، وشكرًا جماهيرنا وشكرًا لاعبي العين والإدارة والعمل من الآن على الإياب، ونسأل الله أن تكون البطولة لنا.. عشنا أجواء افتقدناها، ما أجل المنافسة والنجاح والفرحة.."

ولاقت رسالة المري، ردود أفعال واسعة بين جماهير الهلال، التي أعادت الطقطقة على المعلق الإماراتي، حيث أبدى متابع تمنياته بأن يبكي في الإياب، فيما أشار آخر إلى رغبته بسماع صياحه في المباراة، كما عاود الجمهور الهلالي، اتهامه للحكم الكويتي أحمد العلي، الذي أدار مباراة الإياب بين الهلال والعين، بالتأثير على حلم تأهل الأزرق بقراراته التحكيمية.

ويستعد العين لاستضافة يوكوهاما الياباني، على ملعب هزاع بن زايد، في 25 مايو الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين على الأقل، من أجل حسم اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بينما يتوج يوكوهاما بلقبه الأول، حال الفوز بأي نتيجة أو التعادل.