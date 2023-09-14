نسخة "الهداف الكسول" .. كريم بنزيما يعيد ذكريات الريال الأولى مع الاتحاد أمام الأخدود

سجل هدفًا رغم المستوى السيء في مباراة الاتحاد والأخدود

SHAHID

لا شك أن المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يُعتبر أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص العملاق الإسباني ريال مدريد، عبر التاريخ.

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بنزيما قرر الرحيل عن الريال، في صيف العام الحالي، بعد 14 سنة كاملة مع الفريق الأول لكرة القدم، والانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي.

وفي سنواته الأولى مع العملاق الإسباني، لم يكن المهاجم الفرنسي "سعيدًا"؛ حيث كان يتلقى الانتقادات من جماهير فريقه، في الوقت الذي كانت كل الأضواء تتجه فيه إلى زميله حينها، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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جماهير ريال مدريد كانت تتهم بنزيما، بأنه "كسول" ولا يقدم الإضافة إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى إهداره العديد من الفرص السهلة، في كثير من المباريات.

البعض الآخر كان يعتقد أن هذه الانتقادات مبالغ فيها؛ خاصة أن اللاعب، كان يقوم ببعض الأدوار الأخرى داخل المستطيل الأخضر؛ مثل فتح المساحات لرونالدو ومهاجمي الفريق، بالإضافة إلى تسجيل أهداف حاسمة، حتى ولو لم يقدم المستوى المأمول منه.

وشهدت مسيرة كريم بنزيما مع ريال مدريد، تحوّلًا كبيرًا، في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة، وبالتحديد بعد رحيل الأسطورة البرتغالية؛ حيث أصبح يسجل ويصنع كثيرًا، فلا أحد ينسى دوره في موسم 2021-2022 تحديدًا، عندما قاد العملاق الإسباني، للتتويج بثنائية الدوري وأبطال أوروبا.

نسحة "الهداف الكسول" تعود مع الاتحاد أمام الأخدود

ويبدو أن بدايات بنزيما مع الريال، تتكرر مجددًا؛ وهذه المرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث ظهر المهاجم الفرنسي، بمستويات أقل من المأمول منه، في أغلب مبارياته مع العميد - حتى الآن -.

آخر هذه المباريات؛ تلك التي جمعت نادي الاتحاد والأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ظهر بنزيما بطيئًا للغاية داخل الملعب، ولم يشكل أي خطورة كبرى تقريبًا، في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى البرازيلي رومارينيو، الذي اتعب مدافعي الأخدود كثيرًا، بتحركاته داخل وخارج الصندوق.

وعلى الرغم من هذا السوء في المستوى، تمكن كريم بنزيما، من منح 3 نقاط غالية إلى فريقه الاتحاد، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام الأخدود، في الدقيقة 72، وبطريقة رائعة بـ"ركبته".

وبصفة عامة.. مرر بنزيما 30 كرة إلى زملائه في الاتحاد أمام الأخدود، بنسبة وصلت إلى 76.7%، مع فوزه بـ3 التحامات من أصل 8 شارك فيهم، خلال المباراة.

وسدد كريم البالغ من العمر 35 سنة، 3 مرات على مرمى الأخدود، من بينها الهدف الوحيد، مع صناعته ثلاث فرص، ودون أن يكون له أي مساهمات دفاعية.

وفي النهاية.. يأمل عشاق العميد الاتحادي، أن تظهر نسخة بنزيما "النشيط والحاسم"، خلال المباريات القادمة؛ على غرار ما فعله مع ريال مدريد، في سنواته الأخيرة.

SHAHID