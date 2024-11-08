نستلروي يحسم موقفه من مغادرة مانشستر يونايتد ويخرج بـ"تعهد" مع قدوم أموريم

المدرب الهولندي أغلق الباب أمام التكهنات

أكد رود فان نستلروي المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه يريد العمل كمدرب دائم للشياطين الحمر في المستقبل، تزامنًا مع قدوم البرتغالي روبن أموريم.

المهاجم الهولندي السابق تولى الوظيفة بشكل مؤقت بعد رحيل إريك تين هاج، بسبب النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، وكان آخرها السقوط أمام وست هام بالدوري الإنجليزي، ولكنه سيترك المهمة لأموريم الذي سيبدأ عمله رسميًا كمدرب للفريق بعد فترة التوقف الدولي.

وقال نستلروي في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر وليستر سيتي بالبريميرليج المُقامة بعد غد الأحد:"فكرت في الأمر جيدًا عندما أتيت إلى هنا كمدرب مساعد، كنت أعلم أن القدوم إلى مانشستر يونايتد مناسبة خاصة، وشعرت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذه الرحلة بدور المدرب المساعد".

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وأضاف:"لدي طموحات واضحة بأن أكون مدربًا للفريق، ولكني وقعت على عقد لمدة عامين كمساعد، وما زلت في نفس الحالة الذهنية والرغبة في مواصلة البناء داخل النادي، تدريبي للفريق بشكل مؤقت لـ4 مباريات لم يغير أي شيء بخصوص حرصي على الاستمرار هنا".

ويغلق بذلك الهولندي الباب أمام التكهنات التي أثيرت مؤخرًا، حول إمكانية رحيله عن الشياطين الحمر بعد قدوم أموريم، بسبب عدم قبوله لدور الرجل الثاني لنظيره البرتغالي وفقًا لبعض التقارير.

يذكر أن نستلروي قاد يونايتد في 3 مباريات منذ رحيل تين هاج، نجح خلالها الفريق في الفوز 5/2 على ليستر سيتي في بطولة كأس كاراباو، وعلى باوك اليوناني 2/0 في الدوري الأوروبي، بينما تعادل مع تشيلسي بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.