نستلروي: خطأي الأكبر هو الرحيل عن ريال مدريد، ولهذا رونالدو أفضل من ميسي!

النجم الهولندي يبدي ندمه!

أبدى النجم الهولندي رود فان نستلروي ندمه على رحيله عن صفوف ريال مدريد قبل سنوات، مؤكدًا أنه كان عليه الاستمرار في النادي الملكي.

وقال نستلروي في مقابلة مع "أوفرلاب" : "مانويل بيليجريني كان المدير الفني ووقع مع كريم بنزيما وريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو، لم يكن هناك مكانًا لي وتقبلت الأمر لأن عمري كان 33 عامًا".

وأضاف: "أردت الذهاب إلى كأس العالم 2010 لذلك قررت الذهاب إلى هامبورج، لقد اتخذت القرار سريعًا، وعند النظر للماضي لم يكن يجب أن أترك مدريد، هذا هو الخطأ الأكبر في مسيرتي، وكذلك لم يكن الوقت مناسبًا لعائلتي للرحيل".

وأردف عن الأفضلية بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي: "دائمًا ما أقول أن رونالدو أفضل من ميسي لأنني لعبت معه".

جدير بالذكر أن نستلروي كان قد اعتزل في الدوري الإسباني بعد رحلته القصيرة إلى هامبورج في صفوف مالقا.