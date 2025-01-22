"نستطيع الفوز على ريال مدريد لكن الليجا تحتاج أكثر".. تصريحات قوية من كوبارسي "رجل توصيل ماكدونالدز!"

الفتى المتكون في "لا ماسيا" يمثل جوهرة حقيقية للفريق الكتالوني

يملك برشلونة جوهرة حقيقية في خط الدفاع اسمه باو كوبارسي، ذلك اللاعب الذي أتم اليوم عامه الـ18، ورغم ذلك يبلي بلاء اللاعبين المتمرسين ذوي الخبرة.

أجرت قناة "بارسا 1" المرتبطة بحسابات نادي برشلونة الرسمية، حوارًا مع كوبارسي، حول العديد من الملفات في تلك المحطة من مسيرته.

وقال كوبارسي عن أمنياته للمستقبل: "في سن الثامنة عشرة، أتمنى الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، وأن ألعب في كامب نو، لم أضع قدمي هناك بعد، وأتطلع لذلك حقًا".

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وأضاف عن ذكريات مشاركته الأولى مع برشلونة الموسم الماضي: "يبدو الأمر وكأنك في فيلم، أن يتحدث بويول وبيكيه عنك ويقدمان لك النصائح، إنها نعمة عظيمة".

وأكد كوبارسي أن زميله لامين يامال كان ممتعًا في سن الثانية عشرة حينما بدآ التزامل في "لا ماسيا" مشيرًا إلى أنه "لو واصل التركيز فسيحصل على العديد من الألقاب الفردية".

وأشار كوبارسي إلى أن الفريق يحتاج الجماهير دائمًا سواء من الملعب أو خلف شاشات التلفاز، حيث قال: "يمكننا أن نلعب بشكل جيد للغاية ضد ريال مدريد، ولكن ضد الفرق الأخرى يجب أن نكون في أفضل حالاتنا أيضًا حتى نتمكن من الفوز بالدوري الإسباني".

وعنون الفوز بلقب السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد بخماسية مقابل هدفين كـ"واحدة من أعظم لحظات العام، بسبب الطريقة التي حدث بها ذلك".. على حد تعبيره.

وأقر كوبارسي بأن مدرب برشلونة هانزي فليك "شخص ودود للغاية يمنحك الثقة ويشعرك أنك جزء من شيء كبير" وأنه "بنى على العمل الذي تركه تشافي" وهو أمر واضح.

كما أشار إلى أن زملاءه في برشلونة أطلقوا عليه "رجل توصيل ماكدونالدز" عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا نظرًا للقناع الذي ارتداه، والذي يشبه القناع الذي ارتداه فيما مضى مثله الأعلى، كارليس بويول.